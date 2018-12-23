Рабочие на шахте «Уралкалия» лишились шансов выжить

Шансов спасти заблокированных в шахте компании «Уралкалий» рабочих нет. Об этом написал губернатор Пермского края Максим Решетников в Instagram.

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«Было сделано все возможное. <...> Спасатели говорят — шансов нет», — написал он. Решетников также выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать их семьям всю возможную помощь.

Ранее спасатели сообщили, что добраться до места возможного нахождения людей в шахте невозможно из-за деформированных конструкций, продолжающегося пожара и сильной задымленности.

22 декабря стало известно о том, что произошел пожар в шахте компании «Уралкалий» под Соликамском. На поверхность достали восьмерых рабочих, еще с девятью связь прекратилась. Позднее в Следственном комитете возбудили уголовное дело о гибели двух и более человек, заявив о «достаточных основаниях» полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли.

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