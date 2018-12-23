Найдены тела восьми погибших в шахте «Уралкалия» рабочих

Спасатели обнаружили тела восьми рабочих, погибших в результате пожара на шахте компании «Уралкалий» в Пермском крае. Об этом агентству ТАСС сообщили в правительстве региона.

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Уточняется, что два тела были найдены на первом уровне, на втором и третьем уровнях — еще шесть трупов. Судьба девятого пропавшего неизвестна, для его поисков спасатели готовятся еще к одному спуску.

Ранее 23 декабря губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что шансов вызволить заблокированных горняков живыми не осталось.

22 декабря стало известно о том, что произошел пожар в шахте компании «Уралкалий» под Соликамском. На поверхность эвакуировали восьмерых рабочих, еще с девятью связь прекратилась. Позднее в Следственном комитете возбудили уголовное дело о гибели двух и более человек, заявив о «достаточных основаниях» полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли.

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