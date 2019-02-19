Реальные доходы россиян снова упали

Реальные располагаемые доходы россиян в январе снизились на 1,3 процента, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (с поправкой на инфляцию) в январе 2019 года составили 98,7 процента от уровня января 2018-го и 99 процентов от января 2017-го. При этом падение по сравнению с декабрем прошлого года составило 50 процентов.

Денежные доходы, напротив, выросли в январе на 4,2 процента — до 24,4 тысячи рублей. По сравнению с январем 2017 года рост составил 1,7 процента.

Среднемесячная зарплата в январе выросла на 5,2 процента в номинальном (до 41,1 тысячи рублей) и на 0,2 процента в реальном выражении.

Реальные располагаемые доходы россиян падают с 2014 года. В 2017-м они снизились на 1,7 процента, в 2018-м — на 0,2 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!