Министр труда похвалился ростом зарплат и разгневал Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минтруда Максима Топилина за формальный подход в вопросах социальной защиты, сообщает «Интерфакс». Федеральный чиновник 24 октября выступил на «правительственном часе» в верхней палате парламента.

Матвиенко призвала Топилина усилить защиту тех категорий граждан, которые защищены меньше других. По ее мнению, власти должны активнее решать проблемы с льготами для инвалидов и бюрократией.

«К этой теме будет привлечено постоянное внимание граждан, институтов гражданского общества и Совета Федерации как палаты регионов. Я вам это обещаю — легкой жизни у вас не будет. И будем спрашивать со всем пристрастием», — заверила спикер.

По словам Матвиенко, ей не понравились ответы Топилина на вопросы сенаторов: «"Я думаю", "наверное, это правильно"... Думать можно о другом, а здесь вы должны принимать решения».

Политик рассказала, как добилась от Минфина выделения 300 миллионов рублей для одного из регионов на ремонт пяти социальных учреждений. «И звонит мне министр труда и социальной защиты и говорит: "Валентина Ивановна, а я против — не успеют освоить". Вместо того чтобы сказать спасибо, что вы помогли, я возьму под контроль и мы постараемся их освоить. До сих пор чувство возмущения», — отметила Матвиенко, добавив, что требовать выделения средств от правительства должен сам министр труда.

В ходе своего выступления перед сенаторами, как передавал «Интерфакс», Топилин заявил, что зарплаты россиян в текущем году выросли более чем на 10 процентов. Такие показатели чиновник назвал беспрецедентными.

Вместе с тем Росстат в своем октябрьском докладе зафиксировал двухмесячное падение реальных доходов граждан. В сентябре они снизились на 1,5 процента, а в августе — на 0,9 процента. Причиной падения эксперты назвали ускорение инфляции. Средняя начисленная зарплата работников организаций в предыдущем месяце составила, по оценке Росстата, 42,2 тысячи рублей.

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