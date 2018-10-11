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Названы самые высокооплачиваемые профессии

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Самыми высокооплачиваемыми специалистами в России оказались работники таких сфер, как IT, электроника, недвижимость и финансы. Об этом говорится в исследовании компании HeadHunter, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

На основании анализа дохода представителей профессий по уровням «ведущий специалист» и «специалист» авторы исследования пришли к выводу, что лидерами по уровню оплаты труда являются программисты. Совокупный ежемесячный доход представителей данной профессии в Москве составляет в среднем 131 тысячу рублей, в регионах — около 85 тысяч.

В целом, по данным HeadHunter, динамика заработной платы демонстрирует положительный тренд в России, при этом темпы в регионах опережают столичные.

«Текущая стабильная ситуация в экономике позволила работодателям пересмотреть доходы своих сотрудников. Рост зарплат зафиксирован во многих профобластях и составил в среднем 2-3 процента», — прокомментировала директор департамента аналитических бизнес-решений Наталья Данина.

Ранее эксперты «Авито Работа» проанализировали рынок труда в третьем квартале 2018 года и выяснили, какие профессии оказались самыми востребованными. В их число вошли продавцы, производственники, строители, перевозчики и сотрудники автобизнеса.

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