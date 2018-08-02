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Названы самые востребованные в Подмосковье профессии

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Работодателям в Подмосковье чаще всего требуются швеи, кладовщики, водители автомобилей. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, передает РИАМО в четверг, 2 августа.

«Чаще всего требуются швеи, подсобные рабочие, водители автомобиля, каменщики, штукатуры, повара, укладчики-упаковщики, кладовщики. Средняя заработная плата по таким предложениям колеблется от 17 тысяч до 37 тысяч рублей», — сказала Фаевская.

Среди высококвалифицированных работников наибольшим спросом пользуются страховые агенты, инженеры, менеджеры и врачи. «Их средняя заработная плата — от 20 тысяч до 38 тысяч рублей», — уточнила она.

По словам министра, безработные женщины предпенсионного возраста в большинстве случаев переучиваются на мастеров маникюра. Также большой популярностью у подмосковных жительниц пользуется профессия парикмахера. Мужчины становятся водителями и охранниками.

Фаевская подчеркнула, что на данный момент количество предложений в подмосковном банке вакансий превышает количество безработных. Работу, по ее словам, находят соискатели с разным уровнем образования и опытом.

Накануне первый заместитель председателя регионального правительства Ольга Забралова рассказала, что с начала года специалисты областного центра занятости трудоустроили около 38 тысяч граждан.

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