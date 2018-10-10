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Названы самые востребованные профессии в России

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Эксперты «Авито Работа» проанализировали рынок труда в третьем квартале 2018 года и выяснили, какие профессии оказались самыми востребованными. Исследование имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Так в число самых востребованных специалистов вошли продавцы, производственники, строители, перевозчики и сотрудники автобизнеса: суммарно на них пришлось 68 процентов всех вакансий. Среди соискателей наиболее популярны вакансии в сферах продаж, транспорта и логистики, строительства, производства, а также предложения для работников без опыта и студентов.

Наиболее высокооплачиваемой группой профессий стали строители — им в среднем предлагали 47 600 рублей в месяц. Средняя зарплата в России составила 36 тысяч рублей в месяц, что на 5,6 процента выше, чем за аналогичный период 2017 года.

Ранее свое исследование проводила компания HeadHunter. Сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми в России специалистами оказались программисты, менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы.

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