Названы самые популярные профессии в тюрьме

В Федеральной службе исполнения наказаний рассказали, какие профессии в тюрьме наиболее востребованы. Об этом сообщает RT.

По данным ФСИН, самые популярные профессии это мастера отделочных строительных работ, сварщики, каменщики, бетонщики, фрезеровщики, трактористы и электромонтеры. Также востребованы швеи, портные, раскройщики, повара, парикмахеры, животноводы, овощеводы, пекари, изготовители художественных изделий из дерева, вальщики леса, операторы котельной, токари и другие.

«Перечень профессий корректируется исходя из потребностей производства исправительного учреждения, а также с учетом востребованности профессий, по которым осужденные могут работать после освобождения из исправительных учреждений», — сообщили в ФСИН.

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Там добавили, что адаптация заключенных включает в себя также обучение. Выбрать можно из 168 профессий по группам «Искусство и культура», «Информатика и вычислительная техника», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Машиностроение» и другие. Помимо этого, за последние пять лет появились и новые профессии: например, пожарный, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин и слесарь-сантехник.

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