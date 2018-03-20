Российских заключенных начали стричь в салонах красоты

В женской исправительной колонии № 6 Нижнего Тагила на месте бывшей парикмахерской открылся салон красоты. Красную ленточку торжественно перерезал начальник колонии, сообщается на сайте ГУ ФСИН по Свердловской области. Видеозапись с открытия опубликована в YouTube-канале ведомства.

На протяжении всего февраля бригада строителей во главе с бригадиром-осужденной ремонтировали помещение. На смену серому и мрачному интерьеру пришел «сочный и умеренный хай-тек», старую мебель заменили на новую, как в настоящем салоне красоты, пишет пресс-служба.

Помимо стрижки и укладки в список услуг добавили окрашивание, мелирование, плетение кос, а также современные процедуры по уходу за волосами — SPA-ламинирование и колорирование. После посещения «салона» женщины могут сфотографироваться. В сообщении не уточняется, оказываются эти услуги бесплатно или за деньги.

В ИК-6 отбывают наказание впервые осужденные женщины. Их в колонии более 900 человек.

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