Депутат Госдумы пожаловалась на нехватку зарплаты

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя пожаловалась на нехватку заработной платы. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 28 сентября.

«Если бы давали представительские расходы — было бы несправедливо. А так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня», — сказала она.

Она уточнила, что сейчас средняя зарплата депутата составляет 380 тысяч рублей. «У тех, у кого другие доходы есть, им проще. Они вообще на это внимания не обращают. А у тех, у кого их нет, ну, приходится вот так», — заключила парламентарий.

Весной в нижнюю палату парламента был внесен законопроект о приравнивании депутатской зарплаты к средней по стране. Правительство документ не поддержало. В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что значительное снижение доходов депутатов приведет к тому, что в Госдуме будут работать люди с низким уровнем образования.

Зарплата депутата Госдумы составляет около 384 тысяч рублей в месяц. В 2016 году вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев предложил доплачивать депутатам за дополнительные рабочие часы, проведенные на пленарных заседаниях.

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