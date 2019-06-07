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Объяснена непопулярность дешевого жилья у россиян

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Самое дешевое жилье в России продается в два раза медленнее более дорогого, но более качественного. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Скорость продажи качественного жилья в два раза выше, чем жилья дешевого, но не комфортного, — заявил Плутник на сессии "Инвестиции в развитие городской среды". — Девелоперы в два раза быстрее возвращают вложенные средства чем те, кто строит менее комфортное, но более дешевое жилье».

Генеральный директор ДОМ.РФ подчеркнул, что российское жилье не должно быть дешевым, оно должно быть доступным. Для этого нужно развивать инструменты, повышающие доступность жилья — в первую очередь, такие, как ипотека, отметил Плутник. «С развитием ипотеки дешевое некачественно жилье просто не будет покупаться, спрос будет перемещаться в более качественные проекты», — сказал он.

Ранее в мае в ДОМ.РФ оценили, сколько россиян в 2019 году способны позволить себе ипотеку. По статистике регулятора, обслуживать кредит на жилье, тратя на него не более трети своих доходов, могут более 40 процентов семей в стране.

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