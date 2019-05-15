Определены шансы россиян на получение ипотеки

Позволить себе обслуживать ипотечный кредит, тратя на это не более трети своих доходов, могут более 40 процентов российских семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления банка ДОМ.РФ Артема Федорко.

«Ипотечный портфель [российских банков] продолжает расти уверенными темпами, темпы роста в этом году сохранятся на уровне 25 процентов в год. Доступность ипотечного кредитования в России высока (...), уже сейчас более 40 процентов семей могут позволить себе взять ипотеку и обслуживать ипотечный кредит», — отметил Федорко, добавив, что такой показатель соответствует уровню Германии, Канады и США.

Для реализации поставленной президентом задачи по росту доли семей, которые могут воспользоваться доступной ипотекой, необходимо ежегодно выдавать 2,3 миллиона ипотечных кредитов, заявил Федорко. «[Для этого] ипотечный портфель должен вырасти с текущих 6,9 триллиона до примерно 18-20 триллионов рублей к 2024 году, то есть практически в три раза. Мы видим, что банки в целом готовы к этому», — добавил он.

Ранее в мае аналитики компании «Метриум» обнародовали данные отчета, согласно которому показатели по выдаче ипотеки в первом квартале 2019 года оказались значительно скромнее результатов того же периода 2018-го. По статистике компании, с января по март 2019 года россиянам одобрили на 68 процентов меньше кредитов, чем годом ранее.

По статистике ипотечного агентства «Мир», на январь 2019 года лишь 7 процентов российских семей могут позволить себе улучшение жилищных условий на собственные средства или с привлечением жилищного кредита. При этом нуждаются в таком улучшении не менее 60 процентов домохозяйств в стране.

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