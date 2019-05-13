В России рухнула выдача ипотеки

Показатели по выдаче ипотеки в первом квартале 2019 года оказались существенно хуже итогов аналогичного периода 2018-го. Об этом говорится в материалах аналитиков «Метриум» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

С января по март 2019 года россиянам было одобрено на 68 процентов меньше ипотечных кредитов, чем за тот же период годом ранее. В денежном выражении объем выдачи сократился за год на 81 процент.

«Особую тревогу вызывает тот факт, что снижение числа ипотечных сделок, причем резкое, произошло в марте, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Как правило (...) в марте наблюдается рост активности клиентов». По статистике компании, в марте 2019 года было выдано на 14 процентов меньше ипотечных кредитов, чем в марте 2018-го.

Материалы по теме Мимо кассы Что мешает россиянам получить ипотеку: восемь причин

Причиной такой динамики риелторы называют рост ипотечных ставок: в январе средняя ставка по жилищным кредитам в стране составила 9,87 процента годовых, в феврале — 10,15, а в марте — 10,42 процента годовых.

Средний размер оформленного ипотечного кредита при этом вырос с 1,9 до 2,2 миллиона рублей. «Увеличение среднего размера займов не означает расширения финансовых возможностей россиян», — отмечают в компании, объясняя динамику ростом цен на жилье.

Ранее о снижении объемов выдачи ипотеки в России сообщали аналитики «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ). По их данным, в марте 2019 года в стране было выдано на 23 процента меньше ипотечных кредитов, чем в марте 2018-го. Средний чек по ипотеке при этом увеличился на 12 процентов, с 1,98 до 2,21 миллиона рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru



