Названы регионы России с самыми недобросовестными ипотечниками

Тройку регионов страны, где доля «плохих» ипотечников максимальна, формируют Челябинская, Саратовская области и Красноярский край. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), предоставленные редакции «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, в целом по России доля ипотечных кредитов с просрочкой на срок свыше 90 дней составляет 1,5 процента от общего количества оформленных жилищных займов. За год к апрелю 2019-го этот показатель фактически не изменился.

Наименьшая доля (0,9 процента) ипотечных кредитов с серьезной просрочкой зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе. Также невелика она в Вологодской, Томской, Архангельской областях (по одному проценту «плохих» займов). В свою очередь, наибольшие доли просроченных жилищных кредитов — в Челябинской, Саратовской областях и в Красноярском крае (во всех — свыше двух процентов «плохих» заемщиков).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель находится на уровне 1,6 и 1,1 процента соответственно, отмечается в исследовании НБКИ.

«Ситуация с "плохими" долгами в ипотечном кредитовании стабилизировалась еще несколько лет назад, — указывают эксперты. — Кредиторы внимательно следят и за качеством новых ипотечных кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами».

В конце марта 2019-го аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» спрогнозировали увеличение объема просроченной задолженности по ипотеке в пределах 5-10 процентов в течение года. В последующие годы объем «плохих» займов может возрасти из-за части заемщиков, получивших кредиты в период ипотечного бума, предупредили эксперты.

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