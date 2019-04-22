Ипотечный провал обошел Москву стороной

В первом квартале 2019-го столичное управление Росреестра зарегистрировало 20,4 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования — на 26 процентов больше, чем за первые три месяца прошлого года, когда было заключено около 16 тысяч таких договоров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В марте Росреестр зарегистрировал в Москве 7,8 тысячи ипотечных сделок — на 12 процентов больше, чем в феврале, и на 18 процентов больше, чем в первом весеннем месяце 2018-го.

Как отмечают эксперты регистрационного ведомства, на настроения ипотечников в столице традиционно оказывают влияние колебания ключевой ставки, при этом в 2019-м кредитные тенденции в Москве перестали совпадать с общероссийскими: по всей стране выдача ипотеки падает, а в столице — увеличивается.

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«На протяжении всего 2018 года мы наблюдали прямую зависимость количества ипотечных сделок от колебаний ключевой ставки Центробанка, — говорится в сообщении столичного управления Росреестра. — Наиболее ярким в этом отношении стал октябрь, когда число покупателей, взявших кредит на покупку квартиры, достигло абсолютного максимума — десять тысяч договоров по ипотеке. Тогда всплеск был вызван сентябрьским изменением уровня ставки с 7,25 до 7,5 процента. Последующее повышение в декабре до 7,75 процента плюс традиционно низкая сезонная активность потребителей в январе также спровоцировали ответную реакцию рынка — число зарегистрированных ипотек сократилось на 40 процентов. Тенденция снижения в среднем на пять процентов продолжилась и по России в первом квартале 2019 года. Но не в Москве. Количество заключенных в столице ипотечных сделок в январе-марте текущего года увеличилось более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Ранее в апреле сообщалось, что всего за первый квартал 2019-го россияне оформили около 242 тысяч ипотечных кредитов (в аналогичном периоде 2018-го — почти 276 тысяч). Общая сумма кредитования в сегменте составила 529,7 миллиарда против 535,6 миллиарда рублей в январе — марте 2018-го.

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