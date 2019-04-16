Правила предоставления ипотечных каникул изменили

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Третье чтение назначено на 18 апреля. Итоговая версия проекта меняет критерии трудной жизненной ситуации, которая может стать основанием для каникул. Без изменений остались такие критерии как постановка на учет в качестве безработного, инвалидность первой или второй группы и временная нетрудоспособность на срок более двух месяцев.

При этом проект уточняет условия предоставления каникул для россиян, доход которых снизился на 30 процентов и более. Такие заемщики смогут получить отсрочку по платежам, если размер ежемесячных ипотечных выплат превышает половину его среднемесячного дохода.

Еще одно уточнение коснулось граждан, у которых увеличилось количество иждивенцев — несовершеннолетних либо на инвалидов первой и второй группы — на содержании. Такие заемщики могут рассчитывать на каникулы, если их совокупный доход снизился на 20 процентов или более, а выплаты по ипотеке стали превышать 40 процентов дохода.

Итоговая версия законопроекта об ипотечных каникулах ограничивает размер кредита, по которому может быть предоставлена полугодовая отсрочка платежей. Максимальный уровень кредита установлен на уровне 15 миллионов рублей, причем в регионах могут вводиться собственные ограничения в пределах этой суммы.

Наряду с попаданием в сложную жизненную ситуацию, проект включил еще два требования к ипотечному договору, по которому может предоставляться отсрочка. Во-первых, условия договора ранее не должны меняться по просьбе заемщика; во-вторых — предметом ипотеки должно выступать его единственное жилье.

Законопроект об ипотечных каникулах внесен в Госдуму группой во главе с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, поддержку инициативе высказал и президент России Владимир Путин. Основная идея проекта — возможность на полгода приостановить выплаты по ипотечному кредиту либо снизить их размер для заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию. Накануне второго чтения в проект были предложены поправки, упраздняющие строгие критерии определения такой ситуации, однако в итоговую версию они не вошли.

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