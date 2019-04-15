Ипотечные каникулы задумали сделать массовыми

Эксперты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) подготовили поправки в законопроект об ипотечных каникулах, делающие отсрочку платежей доступной для большего числа россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения значительно расширяют список причин, которые в первой редакции законопроекта признаются основаниями для ипотечных каникул: потеря работы либо снижение дохода минимум на 30 процентов, инвалидность первой или второй группы, смерть близкого родственника либо пребывание на больничном более двух месяцев.

«Мы считаем, что несправедливо лишать помощи тех, кто в ней реально нуждается, лишь на основе обозначенных критериев. Народный фронт предлагает исключить из законопроекта ограничение трудных жизненных ситуаций, из-за которых заемщик может претендовать на ипотечные каникулы», — цитирует информагентство руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгению Лазареву.

Инициатива ОНФ влючает и более быстрое оформление отсрочки платежей — с двух месяцев до 15 дней с момента подачи заемщиком заявления на оформление ипотечных каникул.

Законопроект об ипотечных каникулах был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов, возглавляемой Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Свою поддержку идее ипотечных каникул высказывал президент России Владимир Путин.

Проект предполагает возможность на шесть месяцев приостановить выплаты по ипотеке либо сократить их размер для заемщиков, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Закон принят в первом чтении 21 марта 2019 года.

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