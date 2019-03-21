Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении

Госдума в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ внесен на рассмотрение группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Законопроектом устанавливается шестимесячный льготный период, в течение которого оказавшиеся в тяжелом положении ипотечники смогут не вносить платежи по кредиту либо уменьшить их размер. Каникулы предусмотрены для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность первой и второй группы, утративших 30 и более процентов дохода и для тех, кто потерял кормильца.

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Одобренная версия документа предполагает распространение его норм лишь на кредитные договоры, которые будут заключены после вступления закона в силу. Однако накануне президент Владимир Путин предложил дать всем заемщикам возможность оформить ипотечные каникулы.

«Ко второму чтению должна быть подготовлена поправка, в соответствии с которой ипотечные каникулы будут распространяться на всех ипотечных заемщиков, которые соответствуют критериям, обозначенным в законе», — цитирует агентство главу комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова. По его словам, окончательная версия закона об ипотечных каникулах может быть одобрена до конца апреля и вступит в действие со второй половины 2019 года.

О необходимости запуска механизма ипотечных каникул заявил Владимир Путин 20 февраля в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. До этого со схожей инициативой выступал Центробанк.

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