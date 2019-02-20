Путин предложил ввести ипотечные каникулы

Для россиян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, должен быть предусмотрен механизм ипотечных каникул. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Трансляция выступления ведется на сайте Первого канала.

«Сегодня многие граждане берут потребительские кредиты на различные нужды. Но в жизни может случиться все — и болезни, и потеря работы, — отметил президент. — Но в этой ситуации загонять человека в тупик — последнее дело. Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы. То есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Надо дать им возможность сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть и погасить позднее. Это непростая задача. Здесь надо подумать, как и человека поддержать, и финансовым организациям не навредить. Но это можно сделать».

Ранее предоставлять ипотечные каникулы россиянам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, предложили в Центробанке. По задумке регулятора, совокупная продолжительность периода, в рамках которого заемщик будет освобожден от необходимости выплачивать один кредит, может составить 12 месяцев. При этом каждый отдельно взятый «отдых» не может длиться более шести месяцев.