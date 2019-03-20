Путин предложил расширить ипотечные каникулы на текущие долги россиян

Президент России Владимир Путин поддержал идею расширить действие ипотечных каникул на уже выданные кредиты. Об этом глава государства рассказал в ходе совещания правительства, передает ТАСС.

«Люди восприняли это так, что эти каникулы будут распространяться на все, в том числе и ранее выданные ипотечные кредиты, — объяснил Путин. — Слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Я вас прошу исполнить именно в таком виде».

Путин также сообщил, что его предложение поддерживает Центральный банк. Президент выразил надежду, что эту идею поддержат и депутаты Госдумы. В правительстве уже заявили о поддержке инициативы Путина. Первый заместитель министра финансов Леонид Горнин отметил, что вопрос будет проработан.

Впервые о введении «ипотечных каникул» президент России Владимир Путин высказался в ходе послания Федеральному собранию. Однако тогда предложение президента предполагало введение каникул только на новые ипотечные кредиты. «К сожалению, такой оговорки мы не сделали, это отчасти и моя вина», — признался Владимир Путин, отметив, что просит исправить нормативный акт ради россиян.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!