Проблемным ипотечникам придумали новую поблажку

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с группой сенаторов и депутатов подготовили проект о налоговых льготах для ипотечных заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ был разработан в ходе подготовки ко второму слушанию проекта об ипотечных каникулах, он предполагает изменения в 212 статье российского Налогового кодекса.

«Предлагается освободить граждан, которые воспользовались правом на "ипотечные каникулы", от уплаты налога на доходы физических лиц при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе "ипотечных каникул"», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Законопроект об ипотечных каникулах, принятый в первом чтении 21 марта 2019 года, предполагает введение шестимесячного льготного периода для заемщиков, попавших в трудную финансовую ситуацию. В этот период заемщик может не вносить платежи по кредиту либо уменьшить их размер.

Подобные льготы предполагается распространить на россиян, потерявших работу либо утративших 30 и более процентов дохода, а также на граждан, лишившихся кормильца либо получивших инвалидность первой и второй группы.

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