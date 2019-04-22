Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах

Законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию, получил одобрение Совета Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Возможность получения полугодовой отсрочки платежей распространена в том числе и на ранее оформленные кредитные договоры. Новые нормы действуют для кредитов, взятых в рублях и в валюте, отмечает информагентство со ссылкой на источник в бюджетном комитете Совета Федерации. Максимальный размер займа, по которому можно будет получить отсрочку платежей, установлен в размере 15 миллионов рублей. Информация об отсутствии платежей по кредиту на время оформленной отсрочки не будет заноситься в кредитную историю.

Закон запрещает изымать единственное жилье заемщика в период действия каникул. В число нововведений вошла также отмена обязательного нотариального заверения ипотечных договоров, находящихся в долевой собственности.

Проект закона об ипотечных каникулах был внесен группой депутатов и сенаторов во главе с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Свою поддержку этой законодательной инициативе высказал президент Владимир Путин.

Новая норма предполагает возможность на полгода приостановить выплаты по ипотеке либо снизить их размер для заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Полный список таких ситуаций был утвержден при втором чтении в апреле 2019-го.

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