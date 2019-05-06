Дом
 
Последние новости
Меган Маркл родила мальчика
США пообещали усилить военное присутствие в Арктике
Спасшийся из горящего самолета игрок «Что? Где? Когда?» рассказал о произошедшем
Россиянку-трансгендера выселили после угрозы полицейских убить ее
Латвийские евродепутаты поругались из-за России
У Dragon на МКС обнаружен болтающийся кабель
Мэр секретного российского города рассказал о произошедшем в SSJ-100
Ставку Гитлера превратят в мемориал
Появились первые данные по расследованию авиакатастрофы в Шереметьево
Новости партнеров

Многодетным россиянам захотели компенсировать расходы на ипотеку

Перейти в «Мою Ленту»

В Госдуму внесен проект закона, предусматривающий компенсацию расходов на обслуживание ипотеки для семей, в которых рождается третий ребенок или последующие дети. Об этом сообщает ТАСС.

Документ внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко совместно с депутатами разных фракций.

По словам Володина, законопроект подготовлен с целью осуществления заложенной в послании президента России Владимира Путина задачи компенсировать многодетным семьям части расходов на ипотеку.

«Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей», — напомнил Володин.

Меры по повышению доступности ипотеки для многодетных россиян принимаются с начала 2018 года. Тогда в стране была запущена льготная программа ипотеки со сниженной до шести процентов годовых ставкой для семей, в которых рождаются второй и третий ребенок. Программу неоднократно корректировали — в частности, была исправлена неточность в изначальной формулировке, из-за которой пользоваться льготами не могли семьи, в которых рождается четвертый ребенок или последующие дети.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа главная причина отказа в ипотеке
Для российской молодежи задумали создать отдельную очередь на жилье
Путин предложил сделать льготную ипотеку бессрочной
В России появится ипотека под пять процентов годовых
Другие материалы рубрики
Дом00:07Сегодня

«Лупить их надо розгами»

Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
11:29Сегодня

В Киеве подорожали офисы

23:4430 апреля

Украинцы и белорусы начали скупать российское жилье по частям

09:41Сегодня

Обозначены масштабы подорожания российского жилья

Дом00:0629 апреля

Совершенно секретно

Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
11:37 1 мая

Названы самые популярные небоскребы Москвы

09:5630 апреля

Россияне бросились скупать загородное жилье

18:08 1 мая

Подписан закон об ипотечных каникулах

Дом00:26 4 мая

Все цвета радуги

Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
18:0430 апреля

В Крыму подорожали новостройки

10:5429 апреля

Названа стоимость самых дешевых домов в Крыму

14:13 1 мая

У жены Зеленского нашли элитную квартиру в Крыму

Россия
При возгорании SSJ-100 погиб 41 человек
Экипаж посадил объятый пламенем самолет в аэропорту Шереметьево
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
Голые и нищие
Женщинам запрещают работать там, где они хотят. Почему этому нужно положить конец?
Россиянку-трансгендера выселили после угрозы полицейских убить ее
Мэр секретного российского города рассказал о произошедшем в SSJ-100
Пассажирка SSJ-100 рассказала о произошедшем в самолете
В больнице отреагировали на совет врача вызвать пациенту попа вместо лечения
Все материалы
Мир
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
Ставку Гитлера превратят в мемориал
США пообещали усилить военное присутствие в Арктике
Участники «Бессмертного полка» подрались с украинцами в Лиссабоне
Россия отказалась принимать участие в трибунале по делу украинских моряков
«Американцы уже готовят санкции»
 
«Они обещали нам рай»
Женщины «Исламского государства» о смерти, страхе и отчаянии
Все материалы
Бывший СССР
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Латвийские евродепутаты поругались из-за России
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Шереметьево
Порошенко вызвали на допрос
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов
Все материалы
Экономика
Задел на будущее
России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
Энергетическая пропасть
Станет ли отраслевым прорывом программа модернизации ТЭС?
Родовое проклятие
 
Россиян решили оставить без яиц
Успех лучшего инвестора мира превратил в миллиардеров десятки людей
Рубль пошел вниз
Китай решил «простить» США и продолжить торговые переговоры
Все материалы
Силовые структуры
«Горящий клубок железа летит по полосе»
Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
Майский градус
В российские города завозят поддельный алкоголь. В праздники на нем зарабатывают миллионы
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Появились первые данные по расследованию авиакатастрофы в Шереметьево
Причину авиакатастрофы SSJ-100 увидели в недостаточной квалификации пилотов
Названа причина возгорания SSJ-100
В Пермском крае прогремел взрыв на химзаводе
Все материалы
Наука и техника
Старая гвардия
Нечеловеческая жестокость и страдания на снимках легендарного военного фотографа
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Два советских воина склонились над убитым товарищем«Колоссальное горе, накрывшее нашу страну»
Миллионы солдат сражались за Родину. Их хоронят до сих пор
У Dragon на МКС обнаружен болтающийся кабель
Найдена затерянная могила Человека-слона
Вблизи Солнечной системы возникла черная дыра
Раскрыта тайна древнего черного артефакта
Все материалы
Спорт
Оливер Халашши«Отец был великим человеком»
Одноногий венгр выиграл две Олимпиады, пережил войну, но погиб от пули советского солдата
Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»
Вратарь в полете ударил соперника ногой по спине
Описаны планы Нурмагомедова на год вперед
Российский хоккеист описал встречу с «веселым Трампом»
Емельяненко пошутил о планах стать президентом
Месси подобрал футболистов для «Барселоны»
Все материалы
Культура
«К сожалению, в моде кальянный рэп»
Этот российский музыкант впечатлил Оксимирона и стал героем новой волны R’n’B
«Достойно похоронить еврея не было никакой возможности»
История женщины, которая пыталась спасти Анну Франк
The KissBoyzЭлектрический Токио
Трансы, рэп и фанк на колесах: как проходит самый передовой музыкальный фестиваль мира
Дайана Росс пожаловалась на полезшего в интимные места инспектора по досмотру
Звезда «Входа в пустоту» попыталась совершить суицид
Фильм «Мстители: Финал» установил новый мировой рекорд
Фанаты «Мстителей» пообещали священнику место в аду из-за спойлера
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Журнал с дыркой
Под обложкой этого издания скрывался целый мир. Ради него в СССР шли на преступления
В работе «ВКонтакте» по всей России произошел сбой
Проигравшего дочери Алсу финалиста «Голоса» пригласили на британское телевидение
Huawei обеспечит исполнение «закона Яровой»
Мошенники в соцсетях попытались нажиться на погибших в Шереметьево
Все материалы
Ценности
«После 21 года им срывает башню»
Как секс-революция подарила одним американкам свободу, а другим — религиозный плен
«В любом обществе есть свои извращенцы и развратники»
Пока светские еврейки служат в армии и гуляют в клубах, ортодоксальные молятся и рожают
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Роспотребнадзор дал рекомендации по приготовлению пищи на праздники
Гостью высмеяли за попытку перещеголять невесту на свадьбе
Раскрыт секрет нового календаря Pirelli
«Единственная красавица семьи Кардашьян» призналась в нежелании копировать мать
Все материалы
Путешествия
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Власти не нашли причин для отказа от SSJ-100
Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине
Опубликованы кадры обгоревшего салона SSJ-100
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Boeing 737 совершил неудачную посадку в российском аэропорту
Найдены черные ящики сгоревшего SSJ-100
Все материалы
Из жизни
Ен Сук Юн«Такое даже в кино не увидишь»
Вдова миллионера 8 лет пытается найти убийцу мужа. Ее годами обманывает детектив
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Сотрудник организации «Охрана дикой природы Австралии»Настоящие садисты
В Австралии задумали убить два миллиона кошек. Вся страна против
97-летний американец увидел смысл жизни в работе и отказался ее бросать
Меган Маркл родила мальчика
Тупорылая акула испортила американцу рыбалку
Любопытный мужчина упал в действующий вулкан и остался жив
Все материалы
Превратить в универсал
Дизайнер Райн Приск переделывает спорткары в шутинг-брейки
Надежный старый друг
Suzuki Vitara — история внедорожника, который покорил горы и города
Недостающее звено
Jaguar XJ Spider, который мог прийти на смену легендарному E-Type
«Траки» как искусство
Субкультура бескапотных грузовиков, о которой вы не подозревали
Названы лучшие автомобильные медиасистемы
Начались продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz
Пикап Mercedes-Benz обзавелся спецверсией Edition 1
Все материалы
Дом
«Лупить их надо розгами»
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
В Киеве подорожали офисы
Обозначены масштабы подорожания российского жилья
Названы самые популярные небоскребы Москвы
Подписан закон об ипотечных каникулах
Все материалы