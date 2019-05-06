Многодетным россиянам захотели компенсировать расходы на ипотеку

В Госдуму внесен проект закона, предусматривающий компенсацию расходов на обслуживание ипотеки для семей, в которых рождается третий ребенок или последующие дети. Об этом сообщает ТАСС.

Документ внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко совместно с депутатами разных фракций.

По словам Володина, законопроект подготовлен с целью осуществления заложенной в послании президента России Владимира Путина задачи компенсировать многодетным семьям части расходов на ипотеку.

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«Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей», — напомнил Володин.

Меры по повышению доступности ипотеки для многодетных россиян принимаются с начала 2018 года. Тогда в стране была запущена льготная программа ипотеки со сниженной до шести процентов годовых ставкой для семей, в которых рождаются второй и третий ребенок. Программу неоднократно корректировали — в частности, была исправлена неточность в изначальной формулировке, из-за которой пользоваться льготами не могли семьи, в которых рождается четвертый ребенок или последующие дети.

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