Для российской молодежи задумали создать отдельную очередь на жилье

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности предложил формировать для молодых и многодетных семей отдельные очереди на получение жилищных субсидий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Андрея Кутепова.

Как пояснил сенатор, в настоящее время и многодетные, и молодежь стоят в одной очереди на получение социальной поддержки. «Приоритет, безусловно, отдается многодетным, и, соответственно, молодые семьи с одним-двумя детьми имеют очень слабые шансы дождаться помощи на получение собственного жилья до обусловленных законодательством 35 лет», — отметил Кутепов.

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Он уточнил, что инициатива разделения очереди исходит из регионов, где до 80 процентов молодых семей в конечном итоге достигают возрастного предела и теряют право на льготное жилье, не дождавшись его получения. «Пока пройдут все многодетные, молодые семьи становятся уже не молодыми, это происходит очень часто, это беда», — указал сенатор.

По его словам, письмо с предложением о создании отдельных очередей для молодых и многодетных уже направлено вице-премьеру Виталию Мутко.

Летом 2018-го сообщалось о молодой семье, состарившейся в очереди на жилье. Супруги, проживающие в Волгограде, выбыли из льготной жилищной программы, поскольку за годы ожидания квартиры перестали подходить под требования по возрасту. Семью исключили из очереди, в которой на момент постановки она была 615-й.

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