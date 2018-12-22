Заявившая о ненужности молодежи чиновница захотела четвертую квартиру

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Ольга Глацких

Ольге Глацких, которая руководила ныне упраздненным департаментом молодежной политики Свердловской области, была предоставлена субсидия, компенсирующая до 70 процентов затрат на приобретаемое жилье. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники в правительстве региона.

Субсидия была выделена 26 октября 2018 года на основании официального признания Глацких нуждающейся в улучшении жилищных условий.

«Нормативные акты о государственной гражданской службе Свердловской области предусматривают такую возможность для специалистов, не имеющих собственного жилья по месту прохождения службы. Это как раз такой случай, он соответствует требованиям закона. Каждый исполнительный орган имеет свою жилищную комиссию и очередь на получение субсидии. Но окончательное решение принимает межведомственная комиссия по госгарантиям», — рассказала Ura.ru директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Прыткова.

По информации издания, в налоговой декларации чиновницы указано, что она, помимо прочего, владеет двумя земельными участками и тремя квартирами либо долями в них. Эта недвижимость зарегистрирована за пределами Свердловской области.

Утрата Ольгой Глацких статуса члена регионального правительства лишила ее возможности воспользоваться субсидией, подчеркнула собеседница Ura.ru, уточнив, что чиновница сможет опять претендовать на такое пособие в будущем.

10 декабря 2018 года стало известно, что департамент, который возглавляла Глацких, упразднен указом главы региона. После этого чиновница вернулась к исполнению своих обязанностей. «Я считаю, что люди имеют право на ошибку. Такое право есть у каждого из нас, в том числе у Ольги Глацких», — прокомментировал такое решение губернатор области Евгений Кувайшев.

3 ноября во время круглого стола в Кировграде Ольга Глацких заявила, что государство не обязано выделять деньги на помощь молодежи. «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно, Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно», — сказала Глацких.

«Государство их [родителей] не просило вас рожать, то есть если мы будем идти от истоков», — добавила чиновница.

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