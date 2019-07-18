Москва заняла третье место в мире по числу очень богатых жителей

В Москве официально зарегистрирован 71 долларовый миллиардер, следует из материалов агентства Savills, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, российская столица стала третьей в рейтинге мегаполисов с наибольшим количеством ультрабогатых жителей. Больше всего их в Нью-Йорке — около 85. На втором месте Гонконг с 79 миллиардерами, на четвертом — Пекин (61), на пятом — Лондон (55).

Материалы по теме Вышли из народа В каких домах выросли самые богатые люди России

Города-лидеры по количеству живущих в них миллиардеров одновременно возглавляют рейтинги самых дорогих мегаполисов мира по ценам на премиальное жилье, отмечают эксперты. «Миллиардеры на мировом рынке недвижимости играют весьма активную роль, оказывая влияние на его развитие как посредством инвестиций, так и посредством поиска ультрапремиальных объектов для собственного проживания», — указывают они.

В Savills также выяснили, что большинство (83 процента) самых состоятельных миллиардеров — это мужчины. Почти все они женаты (89 процентов) и в среднем имеют трех детей.

В конце мая текущего года стало известно, что Москва занимает второе место в мире по росту цен на дорогое жилье. По подсчетам аналитиков, за год ко второму кварталу 2019-го цены в элитных столичных новостройках выросли на 12 процентов. Большее увеличение — 14-процентное — зафиксировано только на рынке недвижимости Берлина.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!