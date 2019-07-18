Российского миллиардера засудят за препараты для потенции

Завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Игоря Воробья, торговавшего препаратами для усиления потенции и не заплатившего налоги. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Владелец компаний «Вис» и «Панда», производящих и сбывающих биодобавки «Сеалекс форте» и «Аликапс», обвиняется по статьям 199 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»), 238 («Оборот продукции, не отвечающей требованиям безопасности») и 238.1 УК РФ («Оборот фальсифицированных биологически активных добавок»).

По данным издания, Воробью вменяется неуплата одного миллиарда рублей налогов, а его компании не заплатили, как подсчитала Федеральная налоговая служба (ФНС), в два раза больше.

Воробей свою вину не признает. В настоящий момент он и его адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет передано в суд.

Защитник затруднился назвать число потерпевших от употребления препаратов, отметив, что никто из них серьезно пострадать не мог, так как БАДы, которые следствие считает вредными для здоровья, на самом деле являлись плацебо, то есть веществом, не имеющим никаких явных лекарственных свойств, но помогающим потребителям, которые в него верят.

Материалы по теме Ошибка «черного аптекаря» Владелец брендов «Аликапс» и «Сеалекс Форте» попался на налоговом преступлении

Уголовное дело было возбуждено в 2015 году после того, как в «Сеалекс форте» и «Аликапс» был обнаружен медицинский препарат тадалафил, предназначенный для лечения эректильной дисфункции. Это лекарство продается по рецептам, так как имеет серьезные побочные эффекты.

У компаний Воробья были отозваны лицензии на выпуск препаратов, а его самого взяли под домашний арест. В связи с попыткой бизнесмена сбежать из-под стражи в Чехию ему изменили меру пресечения и отправили в СИЗО осенью 2018 года. Он находится там до сих пор.

Компании Воробья являлись одними из крупнейших в России производителей БАДов и лечебной косметики. Выручка от бизнеса превышала четыре миллиарда рублей. В настоящее время ФНС инициировала в суде банкротство компаний.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!