Прославленный Шнуровым создатель препарата для эрекции потерпел крах

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривает дело о банкротстве компании РИА «Панда» — производителя препарата для потенции «Али Капс», который рекламировал музыкант Сергей Шнуров. Об этом сообщается в материалах суда.

Петербургская компания РИА «Панда» специализируется на выпуске лекарств и биологически активных добавок. Наиболее известными продуктами компании были средства для потенции «Сиалекс Форте» и «Али Капс».

Заявление о признании компании банкротом подало рекламное агентство «Медиа Инстинкт».

В июле 2017 года главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургувозбудило уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении компании «РИА Панда».

В 2016 году Роспотребнадзор аннулировал свидетельства о госрегистрации «Сеалекс Форте» и «Али Капса». Их реклама была запрещена, препараты изымались из аптек.

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