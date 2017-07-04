Производителя БАДов для стойкой эрекции заподозрили в неуплате налогов

В отношении производителя биологически активных добавок «РИА Панды» возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщается на сайте главного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, неизвестные, действующие от лица «РИА Панда», в период с апреля 2013 по январь 2014 года включали в декларации по налогу на добавленную стоимость «заведомо ложные сведения». Это повлекло неполную уплату налогов и сборов на сумму более 144 миллионов рублей.

В центральном офисе фармацевтической компании в Петербурге и на производстве проводятся обыски.

«РИА Панда», согласно ее сайту, занимает второе место по объемам поставок биологически активных добавок в России. Компания производит БАДы, в частности, для усиления либидо и стойкой эрекции (например, «Сеалекс Форте Плюс» или «Али Капс Плюс»), а также серию кремов «Лекарь».

У компании есть представительства в столичном регионе, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и других городах.