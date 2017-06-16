Силовые структуры
 

Вице-мэра Курска обвинили в вымогательстве 20 гаражей за восемь миллионов рублей

Перейти в «Мою Ленту»
Николай Зайцев
Николай Зайцев

Следствие предъявило обвинение заместителю главы администрации города Курска Николаю Зайцеву в вымогательстве у коммерсанта 20 гаражных боксов общей стоимостью более восьми миллионов рублей. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По версии следствия, курская компания построила в городе гаражно-строительный кооператив на 240 мест. Вице-мэр с сообщником Дмитрием Волобуевым потребовали от руководителя фирмы безвозмездно передать им право собственности на 20 из них. Они привлекли двух знакомых для оказания психологического воздействия на предпринимателя, которому при встречах угрожали насилием, если он не отдаст гаражные боксы. В итоге потерпевший был вынужден подчиниться и передать свое имущество Зайцеву.

Вице-мэра по ходатайству следствия арестовали. Его подельникам в ближайшее время также будут предъявлены обвинения с учетом дополнительно выявленных эпизодов их преступной деятельности.

О задержании Зайцева стало известно 14 июня. Представитель горадминистрации сообщила о проведенных в его служебном кабинете обысках, после чего силовики забрали чиновника. Зайцев курировал в мэрии технические службы и бухгалтерию. Его считали в городе «почетным отставником»: до прихода в администрацию он возглавлял полицию Курска.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Задержан вице-мэр Курска
Суд арестовал заместителя губернатора Курской области по делу о взятке
Вице-губернатор Курской области частично признал вину в получении взятки
Последние новости
В Киеве в два раза повысили коммунальные тарифы
Мэр Нэшвилла надела свитер с фамилией Малкина из-за проигранного пари
Названо самое выгодное и самое популярное время для покупки билетов на поезд
Вынесен приговор бывшему топ-менеджеру Пробизнесбанка за хищение двух миллиардов
В Госдуме заявили об отсутствии закона об увеличении выслуги лет для военных
Украинка попыталась провезти в Польшу восьмилетнего сына в чемодане
Названа средняя стоимость выпускного вечера в Москве  
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:22Сегодня

«Как с такими людьми строить светлое будущее?!»

Глава ОСК о гражданском флоте, Арктике и конкурентах
11:25Сегодня

В Госдуме заявили об отсутствии закона об увеличении выслуги лет для военных

03:28Сегодня

Начата проверка в отношении следователя по делу о ДТП с пьяным ребенком

10:54Сегодня

В России появился первый осужденный за создание ОПГ вор в законе

Силовые структуры00:0814 июня
Макет перехватчика GBI

Противоракетные игры

Чем США хотят отражать ракетную угрозу
20:1515 июня

Активиста Гальперина обвинили в призывах к экстремизму

10:11Сегодня

Минобороны России допустило гибель лидера ИГ при авиаударе

18:3015 июня

Минобороны России отреагировало на размещение США в Сирии систем залпового огня

Силовые структуры00:0822 мая

Приняли на дорожку

За что арестовали ставленника Шакро Молодого авторитета Дерюгу
17:5715 июня

Суд в Петербурге отложил рассмотрение дела Рыжего Тарзана о налете на бордели

19:5915 июня

СК решил разобраться в деле о ДТП в Балашихе с «пьяным» мальчиком

18:0715 июня

Полиция эксгумирует тело сбитого в Подмосковье ребенка для анализа на опьянение

Россия
Отпустить нельзя усыпить
Как избавить улицы российских городов от бродячих животных без массовой бойни
Названа средняя стоимость выпускного вечера в Москве
Роспотребнадзор нашел восемь тысяч нарушений в детских лагерях
«У меня второй внук недавно родился»
Самые яркие высказывания Путина с прямой линии
Жерар Депардье«И пусть отсохнут мои руки и ноги»
«Лента.ру» предлагает оценить первые варианты клятв на вступление в гражданство
Путин в беседе со Стоуном назвал стратегическую цель российских властей
Археологи нашли в центре Москвы орудия эпохи неолита
Все материалы
Мир
Не брать и не воровать
Какое отношение подарки учителям имеют к борьбе с коррупцией в Германии
АкихитоУвядшая хризантема
Что заставило японского императора Акихито просить разрешения покинуть трон
Armenian Genocide«Уничтожить их полностью, убивая и обращая в рабство»
Почему не всякую массовую резню можно назвать геноцидом
Противники Трампа предложили ему на день рождения «билет» в Россию
Посла США вызвали в МИД Турции после выдачи ордеров на арест охранников Эрдогана
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
Китайская полиция установила подозреваемого по делу о взрыве около детсада
Все материалы
Бывший СССР
Здравствуйте, товарищи!
Почему полная реформа медицины грозит Украине вымиранием населения
Украинка попыталась провезти в Польшу восьмилетнего сына в чемодане
В Киеве в два раза повысили коммунальные тарифы
В Днепропетровске запретили «Союз советских офицеров»
Депутат Рады предрек Турчинову тюрьму за «потерю» Крыма
В сети показали высланных из Астаны в степь на время «Экспо-2017» бомжей
Украинская девушка-снайпер спела о «шоколадной попе» под видеоряд с Порошенко
Все материалы
Финансы
Эльвира Набиуллина В тисках Федрезерва
Как рубль оказался между молотом Банка России и наковальней ФРС США
Инвестиции России в гособлигации США превысили 100 миллиардов долларов
Эксперты ВШЭ предупредили о росте числа депрессивных регионов России
Еврогруппа согласовала выделение нового транша для Греции
Сбербанк успешно перенес деньги с помощью беспилотника
Плохая погода помешает ЦБ резко снизить ставку
Возобновился импорт винограда и клубники из Турции
Все материалы
Бизнес
С ветерком
Почему России не грозят удобные платные дороги
«Сумасшедшие девчонки, зачем им это надо?»
Рассказ о том, как портал «Бизнес-навигатора МСП» помог начать важный бизнес
Топливный баланс
Оптовые цены на бензин снизились, но бизнесу не удастся сократить издержки
Льготную ставку НДС на внутренние авиарейсы решили сохранить до конца 2020-го
Зубков снова стал акционером «Газпрома»
В Минэнерго допустили возможность отбора Украиной российского газа в счет штрафа
Итальянская Eni задумалась о возможности стать акционером «Турецкого потока»
Все материалы
Силовые структуры
«Как с такими людьми строить светлое будущее?!»
Глава ОСК о гражданском флоте, Арктике и конкурентах
Макет перехватчика GBIПротиворакетные игры
Чем США хотят отражать ракетную угрозу
Корвет проекта 20380 «Бойкий»«Ракета не летает — проблемы корабелов»
Мнение главы ОСК о делах с гособоронзаказом в кораблестроении
В Госдуме заявили об отсутствии закона об увеличении выслуги лет для военных
В России появился первый осужденный за создание ОПГ вор в законе
Вице-мэра Курска обвинили в вымогательстве 20 гаражей за восемь миллионов рублей
Минобороны России допустило гибель лидера ИГ при авиаударе
Все материалы
Наука и техника
Тренажерный зал санатория «Центросоюз», Кисловодск, 1949 годУпражнения с бревном
Как Ленин заставил Советский Союз заниматься спортом
Дали воду
Раскрыта тайна восьмого чуда света
Адское палево
Древнее Солнце оказалось гигантской звездой
Раскрыта главная особенность iPhone 8
Речные плотины признали опасными
Сценарист двух частей Mass Effect поработает над новой игрой Bioware
В Китае осуществили квантовую телепортацию на расстояние 1,2 тысячи километров
Все материалы
Спорт
L'One«Серхио Рамос — та еще мразота»
Рэпер L'One — о финале Лиги чемпионов, Романе Зозуле, Викторе Цое и «Спартаке»
Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию перед боем с Уордом
На чемпионский парад клуба НБА «Голден Стэйт» пришли 1,5 миллиона фанатов
Аргентинский футболист пяткой перебросил вратаря в матче Открытого кубка США
Умерла пострадавшая в давке во время финала Лиги чемпионов
Мексиканский прилив
Сможет ли самый опытный участник Кубка конфедераций доставить проблемы России
Карякин проиграл Карлсену на супертурнире в Норвегии
Все материалы
Культура
«Нельзя делать вид, будто смерти нет»
Алексей Баталов о костюмах, курении, актерстве и Анне Ахматовой
Всех вылечат
«Кинотавр»-2017: «Аритмия» Бориса Хлебникова и итоги фестиваля
Дорогой наш человек
Умер актер Алексей Баталов
Леонардо Ди Каприо отдал «Оскар» следователям из-за дела о хищениях
Йоко Оно признают соавтором Imagine Джона Леннона
Директором музея «Исаакиевский собор» назначили Мудрова
По игре о Дюке Нюкеме снимут фильм
Все материалы
Интернет и СМИ
Просмотры крутятся, митинги мутятся
Сколько у Навального живых подписчиков на YouTube
Безумный седобородый шляпник покорил интернет заразительным смехом и стал мемом
Google поможет жителям Донбасса наладить быстрый интернет
Skittles «отдала» радугу геям
Австралийский журналист поделился ощущениями от пули в шее
Юрист обезглавил и выпотрошил курицу в прямом эфире ради закона об абортах
Колумбийскую телеведущую арестовали за похищение двух мужчин
Все материалы
Ценности
Получите «двушечку»
Лучшие американские купе, фастбэки и хардтопы на аукционе в Портленде
«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»
Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
Rolls-Royce покажет машину британского фельдмаршала
Calvin Klein выгравировал адрес магазина на очках
Дизайнеры Dolce & Gabbana призвали клиентов не покупать у них ничего
Mini объединил несколько дизайнеров для коллекции одежды
Фотограф Марио Тестино стал кавалером ордена Почетного легиона
Все материалы
Путешествия
Роуминга больше нет
Как отсутствие мобильных границ в Европе повлияет на россиян
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
В Китае создадут первый в мире туристический маршрут для любителей панд
Названо самое выгодное и самое популярное время для покупки билетов на поезд
Число российских туристов в Германии выросло почти на четверть
Каждый пятый россиянин откажется от летнего отдыха
В «Артеке» настроились на прием рекордного числа детей
Все материалы
Из жизни
Накрашенная и страшная
Девушки-гримеры пугают поклонников кровью и расчлененкой
Скажи офису «пока!»
Топ-9 мест на Земле, где можно работать по два часа в день и жить хорошо
Я передумала!
Иногда трансгендеры раскаиваются и решают поменять пол обратно
Изабель Лагаси и Мелина РобержДевушки, море и чемодан кокаина
Как модели и королевы красоты становятся наркокурьерами
В китайском заповеднике собака стала кормилицей для четырех тигрят
Принц Гарри пришел на продуктовый рынок в Лондоне
Два подростка три дня блуждали по катакомбам Парижа
Все материалы
Тест новой Mazda CX-5
Почему не стоит переживать о том, что новая Mazda CX-5 – не новая
Автомобиль и пароход
История Isuzu Nagisa, который умел плавать
Самые узкие машины в мире
Да, они слишком узкие, но еще не мотоциклы
2000 «лошадей» и гонки по дюнам
Посмотрите, как огромные внедорожники карабкаются по песку и взрываются
Кларксон предложил «одноногому» Хаммонду ухаживать за офисом
Появились первые официальные изображения нового Kia Rio
Audi затроллила «Теслу» с помощью билборда
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы