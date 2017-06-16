Вице-мэра Курска обвинили в вымогательстве 20 гаражей за восемь миллионов рублей

Следствие предъявило обвинение заместителю главы администрации города Курска Николаю Зайцеву в вымогательстве у коммерсанта 20 гаражных боксов общей стоимостью более восьми миллионов рублей. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По версии следствия, курская компания построила в городе гаражно-строительный кооператив на 240 мест. Вице-мэр с сообщником Дмитрием Волобуевым потребовали от руководителя фирмы безвозмездно передать им право собственности на 20 из них. Они привлекли двух знакомых для оказания психологического воздействия на предпринимателя, которому при встречах угрожали насилием, если он не отдаст гаражные боксы. В итоге потерпевший был вынужден подчиниться и передать свое имущество Зайцеву.

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Вице-мэра по ходатайству следствия арестовали. Его подельникам в ближайшее время также будут предъявлены обвинения с учетом дополнительно выявленных эпизодов их преступной деятельности.

О задержании Зайцева стало известно 14 июня. Представитель горадминистрации сообщила о проведенных в его служебном кабинете обысках, после чего силовики забрали чиновника. Зайцев курировал в мэрии технические службы и бухгалтерию. Его считали в городе «почетным отставником»: до прихода в администрацию он возглавлял полицию Курска.