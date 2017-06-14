Задержан вице-мэр Курска

Правоохранительные органы задержали заместителя главы администрации Курска Николая Зайцева. Об этом в среду, 14 июня, сообщила «Интерфаксу» руководитель пресс-службы горадминистрации Татьяна Комкова.

«Вчера (13 июня) в кабинете Зайцева прошли обыски. Сам вице-мэр был задержан. В связи с чем правоохранительные органы обратили свое внимание на чиновника, пока неизвестно», — сказала она.

В региональном управлении Следственного комитета отказались комментировать задержание чиновника.

Зайцеву вменяется вымогательство, а разбирательством занимается СК, пишет газета «Коммерсантъ». По одной из версий, речь идет о требовании взятки за решение хозяйственного вопроса. Он курирует в администрации технические службы и бухгалтерию. Зайцев считается в городе «почетным отставником»: до прихода в администрацию он возглавлял полицию Курска. В последний раз вице-мэр появлялся на публике 12 июня во время праздничных мероприятий по случаю Дня России, указывает газета.

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7 июня Басманный суд Москвы арестовал до 4 августа заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова, подозреваемого в получении взятки. По данным следствия, в 2015 году он принял вознаграждение в виде недвижимого имущества стоимостью более одного миллиона рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений. В деле фигурируют также бухгалтер компании «Своя квартира» Наталья Кретова и бывший начальник регионального управления МЧС Андрей Занин.