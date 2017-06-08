Бывшего вице-мэра Уфы осудили за махинации на 900 миллионов рублей

Суд в Уфе вынес приговор бывшему первому заместителю главы администрации города Владиславу Никитину: он признан виновным по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Об этом в четверг, 8 июня, сообщает пресс-служба республиканского главка Следственного комитета.

Суд назначил Никитину наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, на два года ему отказано в праве занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Никитина взяли под стражу в зале суда.

Как сообщает РЕН ТВ, по версии следствия, чиновник в 2011 году, работая на посту главы комиссии по землепользованию и застройке в Уфе, перевел используемый учебно-спортивным аэродромом ДОСААФ земельный участок стоимостью почти 897 миллионов рублей (по рыночным оценкам) в муниципальную собственность. При этом, чтобы создать видимость законности,

были проведены торги, в результате которых участок был отчужден в пользу предприятия сестры Никитина, а после использован под жилую застройку.

7 июня Басманный суд Москвы арестовал до 4 августа заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова, подозреваемого в получении взятки. А 4 июня стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько, которая подозревается в получении взяток в крупном и особо крупном размере на общую сумму не менее трех миллионов рублей.