Суд арестовал заместителя губернатора Курской области по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал до 4 августа заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова, подозреваемого в получении взятки. Об этом в среду, 7 июня, «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, решение принято по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее 7 июня представитель Следственного комитета заявил на слушаниях, что Зубков частично признал свою вину. «В материалах дела, представленных в суд, содержатся сведения, которые полностью подтверждают его причастность к вменяемому ему преступлению», — сказал следователь.

Чиновник подтвердил эти слова. «Я признал вину и ни на кого не планирую давить в ходе следствия», — заявил Зубков.

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В тот же день под домашний арест был отправлен владелец строительной компании «Своя квартира» Александр Филимонов,

По данным следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более одного миллиона рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений. В деле фигурируют также бухгалтер компании «Своя квартира» Наталья Кретова и бывший начальник регионального управления МЧС Андрей Занин.

О задержании заместителя губернатора Курской области стало известно 5 июня.