Губернатор Курской области отреагировал на задержание своего зама

Губернатор Курской области Александр Михайлов отказался комментировать задержание своего заместителя Василия Зубкова, подозреваемого в получении взятки. Об этом он заявил в интервью местному телеканалу «Такт».

«Когда я не имею предмета, комментировать просто бесполезно. Давайте дождемся, когда нам в администрацию скажут, о чем идет речь», — сказал Михайлов.

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Он признался, что узнал о задержании вице-губернатора из СМИ, был «очень удивлен и возмущен». Михайлов подчеркнул, что правоохранительные органы не поставили его в известность и не разъяснили суть обвинений, предъявленных его заму.

Губернатор не исключил, что «могли и какую-то провокацию учинить» ведомства, работа с которыми входит в круг обязанностей Зубкова (в частности, он курирует взаимодействие с местным управлением МЧС и госинспекцией строительного надзора — прим. «Ленты.ру»). К его работе, по словам Михайлова, никаких вопросов не было.

О задержании курского вице-губернатора, председателя комитета региональной безопасности стало известно вечером 5 июня. По данным Следственного комитета России, в отношении Зубкова и трех его предполагаемых сообщников возбуждено уголовное дело. По версии следствия, чиновник в 2015 году получил недвижимость на миллион рублей в обмен на содействие незаконному вводу в эксплуатацию жилого дома.

65-летний Александр Михайлов впервые стал губернатором Курской области в 2000-м, в тот же год работу в администрации региона начал Василий Зубков.

