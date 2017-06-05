Политолог оценил риски для курского губернатора после задержания его зама

Губернатору Курской области Александру Михайлову грозит отставка, если следствие докажет его участие в мошенничестве со своим заместителем Василием Зубковым, задержанным по подозрению в вымогательстве. Такое мнение высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с «Лентой.ру» в понедельник, 5 июня.

«Губернатор средненький, он не выходил в зону риска в различных рейтингах, но и не демонстрировал серьезных успехов. Если он окажется завязан в этой коррупционной схеме, скорее всего, ему будет выражено недоверие со стороны президента», — сказал политолог.

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В то же время он отметил, что крайне редко «серьезные проступки» вице-губернаторов действительно влекли за собой отставку глав регионов. «Громадное количество инцидентов, когда губернаторы оставались на своем посту, несмотря на задержание и даже арест целого ряда своих заместителей. Все зависит от решений следственных органов», — отметил эксперт.

Ранее в понедельник стало известно о задержании заместителя губернатора Курской области, председателя областного комитета региональной безопасности Василия Зубкова. Он подозревается в получении взятки в виде недвижимости на миллион рублей.

4 июня сотрудники Следственного комитета России задержали вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько по подозрению в получении взяток на общую сумму не менее трех миллионов рублей. В отношении чиновницы ведется уголовное производство.

65-летний Александр Михайлов впервые стал губернатором Курской области в 2000 году. С тех пор несколько раз переизбирался на этот пост.

