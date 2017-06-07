Вице-губернатор Курской области частично признал вину в получении взятки

Заместитель губернатора Курской области Василий Зубков, обвиняемый во взяточничестве, частично признал свою вину. Об этом в среду, 7 июня, сообщил следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство о заключении чиновника под стражу, передает «Интерфакс».

«Зубков признает свою вину частично. В материалах дела, представленных в суд, содержатся сведения, которые полностью подтверждают его причастность к вменяемому ему преступлению», — сказал представитель Следственного комитета.

Это же подтвердил и сам подозреваемый. «Я признал вину и ни на кого не планирую давить в ходе следствия», — заявил Зубков.

Гособвинитель предложил поместить чиновника под домашний арест, указав, что мера пресечения, которую запрашивает следствие, является чрезмерной.

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Ранее 7 июня под домашний арест был отправлен владелец строительной компании «Своя квартира» Александр Филимонов, сообщили «Ленте.ру» в Басманном суде. Мера пресечения избрана до 4 августа.

По данным следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более одного миллиона рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений. По делу проходят, помимо чиновника и бизнесмена Филимонова, бухгалтер компании «Своя квартира» Наталья Кретова и бывший начальник регионального управления МЧС Андрей Занин.

О задержании заместителя губернатора Курской области стало известно 5 июня.