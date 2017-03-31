В отношении основателя компании «Юлмарт» возбуждено уголовное дело

В отношении основателя компании «Юлмарт» Алексея Никитина и экс-генерального директора Сергея Федоринова Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дело, в рамках которого в офисе ретейлера проведены обыски, инициировано Федеральной налоговой службой (ФНС).

В самой компании агентству сообщили, что нынешняя ситуация связана с претензиями за 2012-2013 годы, она не имеет отношения к акционерному конфликту. «Компания "Юлмарт" предоставила все необходимые правоохранительным органам материалы и сведения в добровольном порядке», — заявили в пресс-службе ретейлера.

C 2012 по 2013 год ФНС доначислила «Юлмарту» налоги на сумму около 260 миллионов рублей. Ретейлер выплатил указанную сумму, однако позже оспорил в первой инстанции, а затем подтвердил во второй претензии на 130 миллионов рублей, рассказали агентству в компании. Это решение уже вступило в силу.

В ноябре 2016 года кипрский суд арестовал счета головной компании «Юлмарта». Этому предшествовал конфликт между основными акционерами ретейлера. В сентябре сообщалось, что совладельцы «Юлмарта» Алексей Никитин и Михаил Васинкевич подали в Международный арбитраж Лондона (LCIA) иск против своих партнеров по бизнесу — основных акционеров компании Дмитрия Костыгина и Августа Мейера.

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Истцы требовали обязать своих партнеров выкупить доли в компании по определенной цене. При этом ответчики посчитали, что она выше рыночной.

Федоринов ушел с поста гендиректора компании в августе 2016 года. В марте Никитин решил выйти из капитала «Юлмарта», продав 20 процентов акций холдинговой компании Ulmart Holding Михаилу Васинкевичу, сообщал «Коммерсантъ». Издание отмечало, что после закрытия сделки 46 процентов Ulmart Holding должно было остаться у Васинкевича, 28 процентов — у Мейера, а 26 процентов — у Костыгина.

Компания «Юлмарт» — одна из лидеров российской интернет-торговли, занимающая четвертое место по объемам бизнеса в сегменте. Оборот компании во втором квартале 2016 года вырос на 5,1 процента, до 10,3 миллиарда рублей (в первом полугодии показатель составил 20,7 миллиарда рублей). В июне сообщалось, что компания прогнозирует по итогам 2016 года выручку на уровне одного миллиарда долларов.