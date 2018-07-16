Производитель опасных для здоровья БАДов пока избежал наказания

Сегодня, 16 июля, исполнилось три года с момента возбуждения уголовного дела (https://lenta.ru/articles/2016/02/05/bad/ ) в отношении руководства компании «РИА Панда», производившей и распространявшей биологически-активные добавки (БАД) «Сеалекс», «АЛИ Капс» и «Эректогенон», содержавших запрещенную к применению в пищевой продукции — рецептурную лекарственную субстанцию «тадалафил». Однако, дело не доведено до логического конца и до сих пор не закончилось судебным процессом над владельцем компании Игорем Воробьем. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник, наблюдающий за расследованием.

По его словам, вызывает удивление отсутствие соответствующей реакции со стороны правоохранительных органов, в то время, когда проблема фальсификата, которым потребители пользовались на протяжении 10 лет, подвергая себя тем самым смертельной опасности, вызвала широкий общественный резонанс. В частности, практически без внимания осталась посвященная данной ситуации программа «Человек и закон» Алексея Пиманова, вышедшая 13 июля 2018 года. Кроме того, подробности дела Игоря Воробья отказались комментировать и в Центральном аппарате СКР и в Генеральной прокураторе.

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Необходимо отметить, что, благодаря усиленной рекламе с участие популярного певца Сергея Шнурова, БАДы, производимые «РИА Панда» пользовались высоким спросом среди мужского населения РФ и стран ЕврАзЭС. Коммерческий успех данных препаратов долгое время обуславливался интимностью такой проблемы, как импотенция. Тем не менее, пугающе яркий эффект и опасные побочные действия от их воздействия заставили потребителей обратиться в правоохранительные органы и органы государственного надзора. В результате, 16 июля 2015 Следственный отдел по Басманному району Москвы возбудил уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238.1 УК РФ, по факту оборота фальсифицированных БАД на территории города Москвы, а распространение препаратов было запрещено. Позднее расследование было передано в Управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве. Почти за год работы московские следователи собрали доказательную базу преступления, провели множество обысков, изъятий и экспертиз.

24 июня 2016 дело снова передали теперь уже в Центральный аппарат СКР, во второе следственное управление с дислокацией в Санкт-Петербурге, где оно продолжалось почти год.

В июле 2017 года после авторской программы Аркадия Мамонтова «Черный аптекарь», получившей широкий общественный резонанс, расследование снова возвратилось в Москву. Им начинает заниматься первый следственный отдел управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности Главного следственного управления центрального аппарата Следственного Комитета России.

Тем не менее, владельцу и генеральному директору «РИА Панда» Игорю Воробью так и не было предъявлено обвинение в производстве фальсифицированной продукции. При этом предпринимателя уличили в уклонении от уплаты налогов. То есть возникло параллельное расследование другого уголовного дела. По версии следствия, обвиняемый и неустановленные лица, действуя от лица «РИА Панда» в период с января 2013 года по март 2015 года включали в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения, что принесло ущерб государству на сумму более 2 миллиардов рублей. Создание фиктивного документо- и товарооборота при участии подконтрольных фирм-однодневок, по мнентю источника «Ленты.ру», «уже и на мошенничество тянет, однако, об этом правоохранители тоже молчат».

4 июля 2017 года в офисах «РИА Панды» прошли обыски и изъятие документов, а уже 16 мая 2018 Игорь Воробей был задержан и помещен под домашний арест. Тем не менее, российское законодательство позволяет ему избежать уголовной ответственности по данному преступлению в случае, если Воробей полностью заплатит все недоимки, пени и штрафы.