Имущество российского миллиардера на сотни миллионов долларов заблокировали

Высокий суд Лондона запретил бизнесмену, меценату и миллиардеру Борису Минцу и его сыновьям отчуждать имущество на 572 миллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Истцом по делу выступил Банк непрофильных активов совместно с банком «Открытие». Согласно сообщению его пресс-службы, приказ суда фактически имеет тот же результат, что и арест имущества.

Отмечается, что иск связан с предположительно мошенническими сделками, заключенными в преддверии санации банка «Открытие» и «Рост банка». Они приобрели облигации принадлежащей Минцу O1 Group на общую сумму около 57 миллиардов рублей. Выручку от продажи облигаций О1 направила на погашение своих кредитов в данных банках. В результате они фактически лишились возможности возврата средств по выданным кредитам, отметили в пресс-службе.

В мае 2018 года Минц и трое его сыновей вместе с семьями уехали в Лондон из-за «напряженной ситуации».

Минц — основатель инвестиционной компании O1 Group. Он также создал частный Музей русского импрессионизма.

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