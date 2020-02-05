Москву сочли дешевой для богачей

Москва стала одним из самых дешевых мегаполисов мира для миллионеров. Об этом говорится в отчете швейцарского банка Julius Baer о роскошном образе жизни.

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В общей сложности аналитики проанализировали данные из 28 городов мира. Они оценивали мегаполисы по стоимости люксовых товаров и услуг, которые покупают и которыми пользуются богачи с состоянием свыше миллиона долларов. К ним относятся, например, часы Rolex и аксессуары Dior, дорогое вино, стоимость организации свадебного банкета.

Специалисты банка поместили Москву на 23 место в рейтинге. Они сочли, что в российской столице в среднем покупка автомобиля, полеты бизнес-классом и элитный виски в два и более раз дешевле, чем в самом дорогом городе в категории. Также в Москве придется меньше заплатить за персональные спортивные тренировки и инъекции ботокса для разглаживания морщин вокруг глаз.

Помимо российской столицы в число самых дешевых городов мира для миллионеров вошли Мумбаи, Йоханнесбург, Франкфурт, Стамбул и Барселона. Самыми дорогими городами оказались Гонконг, Шанхай, Токио, Нью-Йорк и Сингапур.

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