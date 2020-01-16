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Названы самые дорогие города мира

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Цюрих
Цюрих

Цюрих, Базель и Лозанна названы самыми дорогими городами мира. Об этом говорится на сайте базы данных Numbeo, опубликовавшей январский отчет по индексу стоимости жизни.

Четвертое и пятое место рейтинга тоже заняли швейцарские города — Женева и Берн. Далее в десятке идут Ставангер, Осло, Тронхейм (Норвегия), Рейкьявик (Исландия) и Берген (Норвегия).

Самый дорогим городом России стала Москва — 251 место. Помимо нее в список вошли Владивосток (275 место, сразу после Будапешта), Санкт-Петербург (284 место, после Багдада), Нижний Новгород (306 место, чуть дороже Белграда), Волгоград (316 место, на одну строчку выше Мехико) и другие.

Всего в рейтинг вошло 440 городов. Стоимость жизни рассчитывали на основе цен в магазинах и ресторанах, расходов на транспорт и коммунальные услуги, а также покупательной способности населения. Траты на аренду или покупку жилья учитывали отдельно.

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