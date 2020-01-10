Названы самые «умные» города мира

Сингапур, Осло и Цюрих возглавили рейтинг самых «умных» (технологичных) городов мира. Об этом говорится в совместном исследовании Обсерватории Smart City Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурского университета технологий и дизайна.

Также в десятку вошли Женева, Копенгаген, Окленд, Тайбэй, Хельсинки, Бильбао и Дюссельдорф. При подсчетах учитывались такие показатели, как здравоохранение и обеспечение безопасности граждан, мобильность (доступность транспорта), общественная активность, наличие возможностей и управление городом.

Москва заняла лишь 72 место в рейтинге из 102. Из ее жителей около 65 процентов опрошенных считают, что в городе недоступное жилье, 63 процента недовольны постоянными пробками. 60 процентов отмечают в качестве проблемы коррупцию, 52 процента — плохую экологию, а 40 процентов — утилизацию отходов. Зато культурным мероприятиям горожане дали 80 баллов из 100 максимальных, сервисам по поиску работы — 67 баллов и общественному транспорту — 65 баллов.

В сентябре 2019 года Вена второй год подряд возглавила рейтинг самых комфортных для проживания городов мира по версии The Economist Intelligence Unit (EIU).

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