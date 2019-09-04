Назван самый комфортный для жизни город мира

Вена второй год подряд возглавила рейтинг самых комфортных для проживания городов мира. Это следует из ежегодного отчета The Economist Intelligence Unit (EIU).

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Вена набрала 99,1 балла из 100 возможных. На втором месте рейтинга расположился Мельбурн (он отстал от Вены всего лишь на 0,7 балла). Третью позицию занял Сидней. Также в топ-10 вошли Осака (Япония), Калгари, Ванкувер, Торонто (Канада), Токио (Япония), Копенгаген (Дания) и Аделаида (Австралия).

Москва заняла в рейтинге только 68-ю строчку. Однако показатели комфортности проживания в городе за последние пять лет резко выросли — на 4,9 балла, до 80 из 100 баллов.

Самыми неблагоприятными для жизни городами мира оказались Дамаск (Сирия), Лагос (Нигерия) и Дакка (Бангладеш).

Рейтинг составлялся с учетом более 30 показателей. 140 городов мира оценивали по пяти основным критериям: стабильность развития, состояние окружающей среды, здравоохранение, образование и обеспеченность объектами инфраструктуры.

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