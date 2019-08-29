Названы самые безопасные города мира

Токио, Сингапур и Осака — самые безопасные города мира. Об этом сказано в ежегодном рейтинге британской компании Economist Intelligence Unit. Москва в данном списке занимает 37-е место.

Составители рейтинга сгруппировали 60 крупных городов мира по 57 показателям, затрагивающим цифровую безопасность, здравоохранение, безопасную инфраструктуру и личную безопасность. В общем зачете лидерами стали Токио, Сингапур и Осака. Далее идут Амстердам, Сидней, Торонто, Вашингтон, Копенгаген, Сеул и Мельбурн.

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Города Азиатско-Тихоокеанского региона отличаются особо хорошими показателями в таких категориях как безопасная инфраструктура, здравоохранение и личная безопасность. Цифровую безопасность жителей эффективно обеспечивают мегаполисы Северной Америки: Чикаго, Вашингтон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Даллас, Нью-Йорк и Торонто. Среди европейских городов высокие позиции по безопасности в целом занимают Амстердам и Копенгаген.

Москва по подсчетам всех показателей заняла 37 строчку рейтинга с оценкой в 65,8 балла из 100. По личной безопасности российская столица находится на 39 месте, по здравоохранению — на 30-м, по безопасной инфраструктуре — 32-е, а в цифровой безопасности показала не самый высокий результат — всего лишь 54-е место.

По данным исследователей, на данный момент 56 процентов всех людей в мире живет в городах. К 2050 году этот показатель вырастет до 68 процентов из-за высоких темпов урбанизации.

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