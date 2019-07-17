Российский город попал в сотню самых безопасных в мире

Нижний Новгород оказался на 53 месте в списке из 328 городов мира, ранжированных по уровню безопасности проживания. Рейтинг опубликован порталом Numbeo.

Список был составлен на основе онлайн-опроса граждан разных стран в первом полугодии 2019 года. Его верхнюю строчку заняла столица Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби. Уровень безопасности в Абу-Даби оценили в 89,4 балла из 100 возможных. На второй позиции — Доха (Катар) с 88 баллами, на третьей — канадский Квебек (85 баллов).

В десятку наиболее безопасных городов мира также включили (в порядке снижения рейтинга): Тайбэй (Тайвань), Мюнхен (Германия), Дубай (ОАЭ), Цюрих и Берн (Швейцария), Гонконг (Китай) и турецкий Эскишехир.

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Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место). Москва оказалась на 143 строчке, Санкт-Петербург — на десять позиций выше. Екатеринбург занял 198 место, Новосибирск — 204-е.

Последняя строчка рейтинга досталась Каракасу (Венесуэла), где индекс безопасности равен 14,7 балла.

Если рассматривать города бывшего СССР, то наиболее безопасным для проживания признан эстонский Тарту (79,6 балла, 16 место рейтинга), а наименее — казахский Алма-Аты (29,4 балла, 308 место).

Ранее в июле были названы самые дешевые для жизни города мира. Лидером рейтинга стал пакистанский Равалпинди.

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