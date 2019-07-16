Дом
 
Последние новости
Трамп оставит Турцию без истребителей из-за сделки с Россией
Киев раскритиковал итальянский суд за осужденного украинца
Независимых кандидатов не допустили до выборов в Мосгордуму
Власти Италии всерьез возьмутся за цыган
Бари Алибасов побил участницу «Пусть говорят»
Китай задумал потеснить доллар
Порошенко собрался в Европу искать друзей
Познер признался в постыдных поступках на работе
Российские боксеры проигнорировали запрет на выступления и поплатились
Новости партнеров

Названы самые дешевые для жизни города мира

Перейти в «Мою Ленту»

По итогам первого полугодия 2019-го городами с самой низкой в мире стоимостью проживания признаны пакистанские Равалпинди и Карачи. Данные опубликованы на портале Numbeo, собирающем информацию о ценах в разных странах.

Аналитики портала составили рейтинг, сравнив расходы на продукты, услуги, транспорт и аренду жилья с базовыми показателями — нью-йоркскими. Для каждого города был рассчитан индекс стоимости проживания, показывающий размер отклонения от эталона (он равен 100 процентам).

В Равалпинди и Карачи индекс составил 10,6 и 12,4 процента соответственно — это значит, что стоимость жизни в этих городах почти на 90 процентов ниже показателя Нью-Йорка. Третье место списка занял город Тхируванантхапурам в Индии (значение индекса — 12,95). В десятку самых дешевых попали еще два пакистанских города — Лахор и Исламабад, оставшиеся позиции топ-10 достались индийским населенным пунктам. Они же заняли места с 11-го по 23-е. На 24 позиции оказался украинский город Запорожье (индекс — 16,6).

Москву аналитики поместили на 195 позицию из 77-ми, жизнь в российской столице почти на 62 процента дешевле, чем в Нью-Йорке.

Городами с самой высокой стоимостью жизни признаны (в порядке убывания индекса): Сан-Франциско, Нью-Йорк, Женева, Цюрих, Базель, Лозанна, Бруклин, Вашингтон, Сан-Хосе и Бостон.

В мае 2019-го были названы самые дорогие города для свиданий — таковыми оказались Цюрих, Осло, Копенгаген, Хельсинки и Токио. Москва заняла 37 строчку рейтинга.

***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы самые популярные города России для временного проживания
Москва стала одним из самых популярных городов мира
Российский город признали самым культурным в мире
Определены самые прогрессивные города мира
Другие материалы рубрики
Дом00:0429 июня

Культурный слой

Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту
19:37Сегодня

Московское жилье оказалось в разы просторнее жилья в провинции

10:23Сегодня

Россиянам пригрозили земельными штрафами

17:45Сегодня

Обнаружен российский город с реактивно дорожающим жильем

Дом00:0411 июля

Ближе к народу

Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков
20:5312 июля

«Ядерный могильник» в Москве оказался безопасным

18:21Сегодня

Определены города мира с самой дорогой и самой дешевой ипотекой

14:01Сегодня

Названо число снимающих жилье россиян

Дом00:0517 июня

«Живу в ячейке, как сумка на вокзале»

Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
15:5712 июля

Россиянам пообещали по 28 квадратных метров жилья

16:45Сегодня

В Москве взлетела выдача ипотеки

12:04Сегодня

Должников защитят от потери квартир

Россия
«Зачем вы напринимали глупые законы? Их нужно отменить!»
Этот европеец изменил здравоохранение в своей стране. Теперь он хочет спасти Россию
«С детства им отказывают в уме и будущем»
Как гендерные стереотипы вредят и девочкам, и мальчикам
«Сидим целый день, семечки лузгаем. Они классные»
Как российский фотограф поехал в город Дно и выжил
В нашествии летающих муравьев на Москву нашли плюсы
Чеченские артисты возмутили министра несогласованными песнями
Вывезенная в Чечню россиянка передумала рассказывать о принуждении к замужеству
Госдума одобрила возвращение курилок в аэропорты
Все материалы
Мир
«Мать Россия осталась в прошлом»
Жизнь, война и угасающая любовь к русским: как живет Сербия
Трамп оставит Турцию без истребителей из-за сделки с Россией
Власти Италии всерьез возьмутся за цыган
В США обеспокоились подрывом потенциала F-35 из-за С-400
Мужчина попытался скрыть под париком полкилограмма кокаина и попался
«Грязные деньги здесь решают все»
Эта страна зарабатывает миллиарды на кокаине и героине. Она завалит наркотиками всю Европу
«Наркобароны убивали всех подряд»
 
Все материалы
Бывший СССР
Последний шанс Порошенко
Что ждет Украину после выборов в Верховную Раду
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»
Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
Климкин засомневался в важности русского языка
Киев раскритиковал итальянский суд за осужденного украинца
Журналиста выгнали с пляжа за украинскую речь
Порошенко собрался в Европу искать друзей
Суд отпустил подозреваемого в расстреле Майдана экс-сотрудника «Беркута»
Все материалы
Экономика
Плавят и правят
Миру снова понадобилось золото. Виноваты кризис и войны
Власти отреагировали на потерю триллиона рублей из-за пчел
Китай задумал потеснить доллар
Россиянам задолжали более 2,5 миллиарда рублей
В правительстве объяснили развал СССР
Сбербанк решил не рвать с «Яндексом»
Глава МВФ уйдет в отставку
Все материалы
Силовые структуры
Олег ШишкановФСБ задержала претендента на воровской трон России
Авторитета Шишкана подозревают в убийстве депутата и его семьи
Республика строгого режима
Как живут осужденные самого «сидящего» региона России
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Появились подробности связи Шишкана с убитым депутатом
Криминальный мир забил тревогу после ареста Шишкана
Уволенные из-за Голунова полицейские собрались засудить МВД
ФСБ накрыла в московской полиции канал незаконной миграции
Все материалы
Наука и техника
Наследили
Полвека назад США обогнали СССР и высадились на Луне. Как это было
АПЛ К-278 «Комсомолец» на дне Норвежского моря«Не надо ничего там бередить»
Радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» угрожает жизни людей. Почему ее не торопятся поднять
Самое пекло
Америка боится извержения супервулкана. Чем он грозит человечеству?
Раскрыто появление гигантского «океана» внутри Земли
Продырявливание «Союза МС-09» осталось загадкой
В США назвали самые быстрые российские истребители
SpaceX назвала причину взрыва Crew Dragon
Все материалы
Спорт
«Пришлось пройти через настоящую мясорубку»
Эти клубы — элита Английской премьер-лиги. Как они добились успеха?
Российские боксеры проигнорировали запрет на выступления и поплатились
Тренер польских волейболистов пожертвовал медаль на благотворительность
Судьям КХЛ запретили социальные сети
Пропустившие на ЧМ 94 гола ватерполистки разрыдались после первого забитого мяча
Ошибшегося в пользу «Спартака» судью оставили без футбола
Карлос Роа«Люди говорят, я заставил их рыдать»
Этот футболист отказал «Манчестер Юнайтед» с «Челси» и уехал ждать конца света
Все материалы
Культура
«Она одна из моих зверьков»
Певец-суперзвезда создал секс-культ с малолетними рабынями. Ар Келли грозит 30 лет тюрьмы
«А что же гормоны?»
Как вера в ПМС изменила отношение к женщинам во всем мире
Это КГБ, детка
Люк Бессон включает режим самопародии в шпионском антиретро «Анна»
Питт и Робби расспросили Ди Каприо о нелогичной смерти его героя в «Титанике»
Найден актер на роль Элвиса Пресли в новом фильме
Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
Появилось видео мощного пожара рядом с крупным фестивалем
Все материалы
Интернет и СМИ
Холостяк в диких условиях
Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
«Тащитесь по эльфийским кошечкам? Вы по адресу»
Эта девушка зарабатывает деньги, эротично закатывая глаза. Почему о ней говорит весь мир?
Познер признался в постыдных поступках на работе
Бари Алибасов побил участницу «Пусть говорят»
Старая Собчак вызвала гнев подписчиков
В сети рассказали о самых пугающих находках под водой
Все материалы
Ценности
Ниже пояса
Мужчины снова носят юбки. Почему в этом нет ничего странного
Пребывание президента Республики Индия Сарвепалли Радхакришнана в СССР с визитом доброй воли, 1964.Красный шик
Как в СССР пытались собирать кабриолеты и кому они были нужны
Чуть беднее Билла Гейтса
Огромный гарем, слитки золота и секреты долголетия. В какой роскоши купался Чингисхан
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
Меган Фокс вывела сыновей на улицу в девичьих платьях
Раскрыта причина смены имиджа Меган Маркл
Обнаженный снимок самой молодой миллиардерши в мире разоблачил ее операции
Все материалы
Путешествия
«У вас душа есть — значит, нужно к святыне»
Как москвичи отправились на машине в Казахстан и попали на другую планету
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Шпион — этажом выше»
Вдали от цивилизации и с любовью к России: как живет украинское Закарпатье
Турецким отелям пришлось снизить цены
Негигиеничный поступок пассажира самолета возмутил пользователей сети
Федор Конюхов опустился на дно
Мощный поток воздуха от самолета сдул туристов
Все материалы
Из жизни
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
«Русский дух сохранился повсюду»
История россиян о жизни в Германии
Родственники подарили девушке пластическую операцию и погубили ее
Акула-людоед попалась на крючок и утянула рыбаков на три километра
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
Женщина случайно измельчила деньги в шредере и больше месяца склеивала их
Все материалы
50 лет легендарному Mercedes-Benz С111
История знаменитого суперкара, так и не ставшего серийным. Часть 1
Яхты с автомобильным дизайном
Как внешность машин адаптируют к судам
Всё о DeLorean из «Назад в будущее»
Видео: она приказала долго жить сразу после того как стала культовой
ТурбоНива за 2 миллиона
Видео: 15-летний владелец и колеса за 400 000 рублей — самая необычная Lada 4x4 в России
Mercedes-Benz откажется от пикапа X-Class
УАЗ опубликовал новую фотографию «Патриота» с «автоматом»
Ford заменит сразу три модели кросс-универсалом
Все материалы
Дом
«Ода советской жизни»
В Европе воссоздали идеальную квартиру времен СССР. От нее все в восторге
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
Ближе к народу
Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков
Московское жилье оказалось в разы просторнее жилья в провинции
Названы самые дешевые для жизни города мира
Обнаружен российский город с реактивно дорожающим жильем
Определены города мира с самой дорогой и самой дешевой ипотекой
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинДешевые дороги и доступные лекарства
Что ждет россиян в ближайшие годы
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Тестировать беспилотные авто захотели в большем количестве регионов
Работники АПЗ вошли в программу Минэкономразвития
Россиян поучат быть родителями
Крымским фермерам помогут начать агробизнес
Все материалы