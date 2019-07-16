Названы самые дешевые для жизни города мира

По итогам первого полугодия 2019-го городами с самой низкой в мире стоимостью проживания признаны пакистанские Равалпинди и Карачи. Данные опубликованы на портале Numbeo, собирающем информацию о ценах в разных странах.

Аналитики портала составили рейтинг, сравнив расходы на продукты, услуги, транспорт и аренду жилья с базовыми показателями — нью-йоркскими. Для каждого города был рассчитан индекс стоимости проживания, показывающий размер отклонения от эталона (он равен 100 процентам).

Материалы по теме «Эта чертова обезьяна сожрет нас обоих!» Как американец помог русской выжить в индийских джунглях

В Равалпинди и Карачи индекс составил 10,6 и 12,4 процента соответственно — это значит, что стоимость жизни в этих городах почти на 90 процентов ниже показателя Нью-Йорка. Третье место списка занял город Тхируванантхапурам в Индии (значение индекса — 12,95). В десятку самых дешевых попали еще два пакистанских города — Лахор и Исламабад, оставшиеся позиции топ-10 достались индийским населенным пунктам. Они же заняли места с 11-го по 23-е. На 24 позиции оказался украинский город Запорожье (индекс — 16,6).

Москву аналитики поместили на 195 позицию из 77-ми, жизнь в российской столице почти на 62 процента дешевле, чем в Нью-Йорке.

Городами с самой высокой стоимостью жизни признаны (в порядке убывания индекса): Сан-Франциско, Нью-Йорк, Женева, Цюрих, Базель, Лозанна, Бруклин, Вашингтон, Сан-Хосе и Бостон.

В мае 2019-го были названы самые дорогие города для свиданий — таковыми оказались Цюрих, Осло, Копенгаген, Хельсинки и Токио. Москва заняла 37 строчку рейтинга.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!