Названы нелюбимые города россиян в Европе

Российский сервис путешествий Туту.ру выяснил, в какие города Европы реже всего летали российские туристы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На первое место антирейтинга попал норвежский город Молде. За лето 2019 года туда слетал всего один пассажир из России на восемь дней. Он потратил на билет туда-обратно 42 тысячи рублей.

В списке оказался и румынский город Яссы. Единственный полетевший туда россиянин провел в Румынии четыре дня и потратил на авиабилеты 41 тысячу рублей.

Также в рейтинг попали ирландский Шаннон, испанская Памплона, финский Рованиеми, польский город Познань, французский Страсбург, греческий Миконос, шведский город Умео и французский Биарриц.

Специалисты сервиса также узнали, какие города были популярны у россиян летом 2019 года. Это Тиват, Бургас, Прага, Барселона, Рига, Ларнака, Париж, Берлин, Салоники и Рим.

Ранее в августе сервис бронирования авиабилетов назвал самые популярные у россиян авиамаршруты. Ими стали Москва, Санкт-Петербург и ряд черноморских курортов. В частности, в перечень вошли Симферополь, Сочи и Минеральные воды. При этом в Москву, Санкт-Петербург и Минеральные воды на 16 процентов чаще летают мужчины, а Сочи, Крым и Краснодар — на 27 процентов чаще женщины.

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