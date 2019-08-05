Названы самые популярные у россиян авиамаршруты

Самыми популярными у россиян авиамаршрутами стали Москва, Санкт-Петербург и ряд черноморских курортов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис бронирования билетов Aviasales.

В частности, в перечень вошли Симферополь, Сочи, Минеральные Воды и Краснодар.

При этом в Москву, Санкт-Петербург и Минеральные Воды на 16 процентов чаще женщин летают мужчины, а Сочи, Крым и Краснодар на 27 процентов популярнее среди женщин, чем среди мужчин.

Среди зарубежных направлений самыми «мужскими» маршрутами стали Бангкок, Берлин, Прага и Рим, куда мужчины летают на 28 процентов чаще женщин. Самые «женские» направления — Тель-Авив, Барселона, Париж, Стамбул и Ларнака, где на рейсах на 20 процентов больше женщин, чем мужчин.

В июле 2019 года стали известны самые популярные островные маршруты частных самолетов. Наиболее посещаемыми оказались острова в Карибском море.

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