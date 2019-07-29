Названы самые популярные места отдыха богачей

Стали известны самые популярные островные маршруты частных самолетов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой данные консалтинговых компаний Knight Frank и WingX.

Наиболее востребованными оказались острова в Карибском море. В 2018 году сюда было выполнено 30 тысяч рейсов на частных самолетах, что на десять процентов больше, чем годом ранее.

Среди жителей западного полушария наибольшей популярностью пользуются Багамские острова, Пуэрто-Рико и Каймановы острова. Пользователи частных самолетов из Азиатско-Тихоокеанского региона чаще всего летают на Филиппины, Мальдивы и Бали. Причем в этом регионе частота полетов бизнес-авиации увеличилась на 80 процентов.

В мае 2019 года женщину с сумкой Louis Vuitton и ее богатого спутника выгнали из самолета авиакомпании New Zealand из-за того, что они отказались прочитать инструкцию по технике безопасности.

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