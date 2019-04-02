Восстановлена картина авиакатастрофы с одной из самых богатых россиянок

Пилот самолета Epic, при крушении которого погибла совладелица S7 Group Наталия Филева и ее отец, сажал бизнес-джет вручную, поскольку частный аэропорт Эгельсбаха не был оборудован современными системами контроля захода на посадку. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседник издания рассказал, что семья направлялась во Франкфурт-на-Майне, где отец Филевой должен был получить консультацию врача. Совладелица S7 Group обычно летала на бизнес-джете Gulfstream G550, однако в этот раз воспользовалась более компактным самолетом Epic, поскольку в аэропорту Эгельсбаха короткая взлетно-посадочная полоса.

Пилот воздушного судна Андрей Дикун запросил разрешение на посадку 31 марта около 15:30. Он перешел на ручной режим управления, так как в Эгельсбахе не было современных систем контроля захода на посадку, а видимость и погода позволяли Дикуну посадить машину самостоятельно.

После этого самолет потерял скорость и свалился в плоский штопор. Пилот не успел сообщить об опасной ситуации диспетчеру, поскольку падение было слишком быстрым. Бизнес-джет упал на поле в нескольких километрах от аэропорта и загорелся. Пассажиры погибли либо от удара о землю, либо в результате пожара.

Бизнес-джет Epic, принадлежащий российской авиакомпании «Глобус», разбился при посадке в немецком аэропорту Эгельсбах 31 марта. На борту находились трое россиян — акционер S7 Group Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Все они погибли, тела извлекли из-под обломков самолета. По данным РИА Новости, первые результаты вскрытия жертв будут известны в среду, 3 апреля.

Расследованием занимается комиссия Немецкого федерального бюро расследований авиапроисшествий. Наиболее вероятной причиной трагедии называют потерю пилотом контроля над самолетом при повороте. Следственный комитет России также завел уголовное дело по факту крушения.

Наталии Филевой было 55 лет. Журнал Forbes в 2018 году оценил ее состояние в 600 миллионов долларов — это четвертый показатель среди богатейших российских женщин.

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